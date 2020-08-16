17 августа 2020 года (4 августа по старому стилю) в народе отмечают день Преподобной мученицы Евдокии

История:

17 августа в народе отмечают День Авдотьи Малиновки, жившей на территории римской империи в 4 веке. Происходила она из знати и исповедовала христианство. Однако волею судьбы Авдотья оказалась в плену среди многих тысяч других христиан, которых подвергли гонениям. Оставаясь в неволе, Авдотья продолжала служить христианской вере. Более того, она многих иноверцев обратила в христианство. Когда же об этой ее миссии стало известно правителю, Авдотью долго и мучительно пытали, а затем публично казнили. На Руси День памяти мученицы Авдотьи получил названия Малиновка, (Огуречница, Сеногнойка). Названия эти родились от традиций, связанных со сбором малины, огурцов и гниением сена из-за частых дождей в этот период.

Чего нельзя делать 17 августа 2020 года

На Авдотью запрещено давать деньги в долг. Самому брать у кого-либо денежные средства тоже нельзя. В старину считалось, что нарушителей этих запретов ждет бедная жизнь. Плохо может завершиться любое новое дело, начатое 17 августа, поэтому рекомендуется сосредоточиться на старых незавершенных проблемах.

Поверья и приметы:

В старину верили, что от того, какой будет погода 17 августа, зависит погода в ноябре. Поэтому ждали в этот день тепла, чтобы не случились ранние заморозки. Важное значение придавалось на Авдотью сбору малины, потому что она очень ценилась на Руси не только как ягода, из которой готовили варенье, но и была средством для борьбы с болезнями.

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