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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 17 августа

Что нам готовит день грядущий – 17 августа
16 августа
23:16 2020
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Луна в знаке Лев. День хорош для приятного общения

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 17 августа?

День неактивный, скорее созерцательный. Луна во Льве обещает удачу людям действия, креативным, с творческим подходом и богатой фантазией. День хорош для приятного общения, для веселых мероприятий, но людям, склонным к рискованным авантюрам, нужно быть очень осторожными. Каким бы уверенным в себе вы ни были, лесть, произнесенная в ваш адрес 17 августа, вас расслабит, отвлечет, и это может привести вас к серьезным финансовым потерям. Откажитесь от сделок и подписания договоров в этот день. Стоит внимательно выслушать мнение коллег – там можно будет найти ключик к решению одной из проблем. В этот день возможно легкое недомогание – позаботьтесь о своем здоровье.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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