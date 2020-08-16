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Газета "Кишиневские новости"

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17 августа в Белоруссии пройдет общенациональная забастовка

16 августа
22:06 2020
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На 17 августа в Белоруссии была назначена общенациональная забастовка против режима недавно победившего на президентских выборах Лукашенко, сообщают оппозиционные Telegram-каналы.

С начала митингов в Минске, в ночь после объявления ЦИК результатов президентских выборов, согласно которым 80% голосов были отданы действующему президенту Александру Лукашенко, граждане с цветами, одетые в белое, выстраивались в цепочки солидарности и хором исполняли народные песни. По всей стране работники самых разных структур и предприятий стихийно отказывались выходить на работу, высказывая протест власти Александра Лукашенко.

Уже провел свою забастовку легендарный, крупнейший в мире производитель карьерной техники БелАЗ. На 17 августа назначена первая организованная общенациональная забастовка, призывающая власть соблюсти требования народа, а именно: отставка президента, освобождение задержанных протестующих, наказание всех участников избиений мирного населения.

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