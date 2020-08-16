На сегодняшний день в стране 21220 человек прошли лечение и 896 умерли от инфекции COVID-19. На 16 августа в Молдове подтверждено 30183 случая заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 459 инфицированных – тяжелое (в том числе 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1215 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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