Чем больше вес, тем меньше порция

В Китае началось внедрение программы «Чистая тарелка». Она призвана сократить уровень потерь продуктов питания в стране из-за неумеренного потребления.

К программе решил подключиться и один из ресторанов в городе Чанша. Здесь на входе стали взвешивать всех посетителей и измерять их рост. Данные предлагалось ввести в специальное мобильное приложение, которое анализировало сочетание показателей и определяло, не страдает ли клиент ожирением. Если это оказывалось так, включалась программа «Чистая тарелка»: посетитель мог сделать заказ из строго ограниченного количества блюд. К тому же порции нередко были такими маленькими, что иногда и вправду тарелку можно было принять за чистую.

Такой подход к реализации программы вызвал резкую критику и шквал возмущения в социальных сетях. Руководству ресторана пришлось извиняться, сообщает ВВС.

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