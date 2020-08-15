Фермеры в Молдове прекращают протесты
15 августа
23:36 2020
Один из главных организаторов протестов фермеров Андрей Дынга поблагодарил премьер-министра Иона Кику за сегодняшнюю конструктивную дискуссию.
Дынга остался доволен результатами диалога и сказал, что фермеры возвращаются домой.
После сегодняшнего заседания Ион Кику объявил, что с аграриями был найден компромисс, и фермеры обещали прекратить протесты.
Так, вместо 1000 леев за один гектар, сельхозпроизводители получат по 1500 леев. Также будет рассмотрена возможность возврата НДС и изменения графика погашения кредитов.
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