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Газета "Кишиневские новости"

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Фермеры в Молдове прекращают протесты

15 августа
23:36 2020
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Один из главных организаторов протестов фермеров Андрей Дынга поблагодарил премьер-министра Иона Кику за сегодняшнюю конструктивную дискуссию.

Дынга остался доволен результатами диалога и сказал, что фермеры возвращаются домой.

После сегодняшнего заседания Ион Кику объявил, что с аграриями был найден компромисс, и фермеры обещали прекратить протесты.

Так, вместо 1000 леев за один гектар, сельхозпроизводители получат по 1500 леев. Также будет рассмотрена возможность возврата НДС и изменения графика погашения кредитов.

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