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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы изменит регламент компенсаций фермерам

Правительство Молдовы изменит регламент компенсаций фермерам
15 августа
22:06 2020
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Министр сельского хозяйства РМ встретился с фермерами. Вот что решено

Процедура получения субсидий для аграриев, которые потеряли больше 60% урожая, будет упрощена. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу после встречи с сельхозпроизводителями.

«Сообщаю, что в ходе диалога мы договорились изменить регламент о способе предоставления компенсаций, чтобы уменьшить влияние природных бедствий 2020 года. Поправки будут одобрены на следующем заседании правительства.

Так, упрощена процедура подачи документов для экономических агентов, потерявших более 60% урожая, и вписывающихся в условия получения компенсаций для уменьшения ущерба, полученного из-за засухи нынешнего года.

Также будет исключена необходимость предоставления выписки из регистра недвижимого имущества или регистра арендованного имущества. Аграриям придется представить сертификат, подтверждающий площадь сельхозугодий и выращиваемую культуру, выдаваемые местными властями. Надеемся, что изменения сократят период подготовки документов, а финансовые средства дойдут до аграриев быстрее, чтобы они могли начать осенне-полевые работы», – написал Ион Пержу в социальной сети.

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