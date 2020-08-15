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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 августа 20908 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 августа 20908 излечившихся
15 августа
21:11 2020
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На сегодняшний день в стране 20908 человек прошли лечение и 895 умерли от инфекции COVID-19. На 15 августа в Молдове подтверждено 29905 случаев заражения новым коронавирусом, из которых в течение прошедшего дня 352 завершили курс лечения и выписаны.  Состояние здоровья 465 инфицированных – тяжелое (в том числе 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1253 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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