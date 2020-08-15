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Газета "Кишиневские новости"

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Чтобы победить преступность, Южной Африке нужно остаться на карантине

15 августа
19:31 2020
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Статистика показывает, что количество преступлений в Южной Африке только за первые три месяца изоляции упало на 40%, передают ВВС.

В период с апреля по июнь количество преступлений самых разных типов существенно уменьшилось, включая сексуальное насилие и поджоги. Неожиданно помог запрет на употребление алкоголя в период изоляции из-за коронавируса. Однако, несмотря на снижение общего числа преступлений, в этот же период возросло количество налетов на магазины с алкогольной продукцией. Южная Африка занимает первое место по числу преступлений.

На данный момент в регионе зарегистрировано свыше 500 000 зараженных коронавирусом и 11 000 смертей.

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