Статистика показывает, что количество преступлений в Южной Африке только за первые три месяца изоляции упало на 40%, передают ВВС.

В период с апреля по июнь количество преступлений самых разных типов существенно уменьшилось, включая сексуальное насилие и поджоги. Неожиданно помог запрет на употребление алкоголя в период изоляции из-за коронавируса. Однако, несмотря на снижение общего числа преступлений, в этот же период возросло количество налетов на магазины с алкогольной продукцией. Южная Африка занимает первое место по числу преступлений.

На данный момент в регионе зарегистрировано свыше 500 000 зараженных коронавирусом и 11 000 смертей.

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