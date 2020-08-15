По заявлению президента Румынии Клауса Йоханниса, опубликованного на сайте администрации, государство планирует увеличить военное присутствие НАТО на своих территориях.

В заявлении говорится о потребности большей вовлеченности Румынии в политику ЕС и НАТО. В этой связи было принято решение активнее развивать национальную обороноспособность и увеличить присутствие структур НАТО в государстве. Меры несут исключительно оборонительный характер и не нарушают международных обязательств, что неоднократно подчеркивалось в выступлении.

Заявление президента Йоханниса стало своего рода ответом на предположение представителя МИД РФ Марии Захаровой о попытке США создать напряженную ситуацию на восточных границах России. По мнению Захаровой, решение НАТО перевести свои военные подразделения из Германии в Румынию являются провокацией, направленной на усиление русофобных настроений в государствах у восточных границ России.

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