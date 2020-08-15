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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Риск заражения коронавирусом зависит от резус-фактора

Риск заражения коронавирусом зависит от резус-фактора
15 августа
19:11 2020
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К такому выводу пришли испанские и бразильские ученые

Специалисты изучили, как начиналась и развивалась эпидемия коронавируса в 126 странах. Выяснилось, что там, где процент населения с отрицательным резус-фактором выше, коронавирусная инфекция распространялась быстрее. Это хорошо видно на примере США, где пятнадцать процентов жителей являются носителями отрицательного резус-фактора (при среднемировом показателе около восьми процентов). Именно в этой стране сегодня насчитывается больше всего инфицированных коронавирусом, пишут «Известия».

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