По официальному заявлению Пентагона планируется создание специальной группы по расследованию сообщений о появлении неопознанных летающих объектов.

Основной миссией особой группы выступает обнаружение НЛО и их анализ, для устранения потенциальной угрозы национальной безопасности США, которую они могут нести. Куратором проекта назначен первый заместитель военного ведомства США Дэвид Норквист.

Ранее президент США Дональд Трамп упоминал о возможном снятии грифа секретности с документов о розуэлльском инциденте 1947 года. 4-го июля 1947 года на ранчо недалеко от Розуэлла в штате Нью-Мексико потерпел крушение воздушный шар, который ВВС США использовали для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний. Происхождение обломков было скрыто, что стало началом множества конспирологических теорий.

Читайте также: Зигзаг Удачи: Кого вынесет на дорогу счастья в сентябре

15-16 августа: Как отразятся выходные на судьбе 4-х знаков зодиака