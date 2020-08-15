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Газета "Кишиневские новости"

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НЛО представляют угрозу для нацбезопасности США

НЛО представляют угрозу для нацбезопасности США
15 августа
19:11 2020
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По официальному заявлению Пентагона планируется создание специальной группы по расследованию сообщений о появлении неопознанных летающих объектов.

Основной миссией особой группы выступает обнаружение НЛО и их анализ, для устранения потенциальной угрозы национальной безопасности США, которую они могут нести. Куратором проекта назначен первый заместитель военного ведомства США Дэвид Норквист.

Ранее президент США Дональд Трамп упоминал о возможном снятии грифа секретности с документов о розуэлльском инциденте 1947 года. 4-го июля 1947 года на ранчо недалеко от Розуэлла в штате Нью-Мексико потерпел крушение воздушный шар, который ВВС США использовали для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний. Происхождение обломков было скрыто, что стало началом множества конспирологических теорий.

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