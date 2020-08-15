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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Литвы станет в живую цепь в поддержку протестов в Белорусии

Президент Литвы станет в живую цепь в поддержку протестов в Белорусии
15 августа
19:06 2020
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На 23 августа в Литве назначена акция в поддержку протестующих в Белоруссии, сообщает ТАСС.

По заявлению организаторов акции, действующий президент Литвы Гитанас Науседа и бывший президент Даля Грибаускайте также примут участие в мероприятии. Организаторы собираются выстроить «живую цепь» от Кафедрального собора в центре Вильнюса до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае. Приблизительная длинна цепи составит около 35 километров, для осуществления задуманного потребуется свыше 20 тыс. человек. Пока что на платформе для регистрации участников записано 12 тыс. человек.

Напомним, что 9-го августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Сразу, после оглашения результатов, Белоруссию охватили массовые протесты.

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