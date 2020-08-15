На 23 августа в Литве назначена акция в поддержку протестующих в Белоруссии, сообщает ТАСС.

По заявлению организаторов акции, действующий президент Литвы Гитанас Науседа и бывший президент Даля Грибаускайте также примут участие в мероприятии. Организаторы собираются выстроить «живую цепь» от Кафедрального собора в центре Вильнюса до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае. Приблизительная длинна цепи составит около 35 километров, для осуществления задуманного потребуется свыше 20 тыс. человек. Пока что на платформе для регистрации участников записано 12 тыс. человек.

Напомним, что 9-го августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Сразу, после оглашения результатов, Белоруссию охватили массовые протесты.

Читайте также: Зигзаг Удачи: Кого вынесет на дорогу счастья в сентябре

15-16 августа: Как отразятся выходные на судьбе 4-х знаков зодиака