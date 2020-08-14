В связи с нынешними протестами фермеров экс-министр экономики Александр Муравский поделился некоторыми соображениями и воспоминаниями из 90-х.

«Посмотрел несколько репортажей о фермерах, прибывающих к Кишинёву, и интервью со многими. И вспомнилась старая история из далёкого 1995 года. Село Ватич Оргеевского района. Был неплохой колхоз. Народ там был очень заряжен на демократические реформы. Практически за несколько дней разделил всю землю, растащил всю технику, разобрал стены фермы до труб и начал жизнь свободных фермеров. Но вдруг поступает сообщение, что в селе большой бунт, народ требует президента на разборки. М.Снегур со свитой прибыл в село. И получил массу упрёков, что они уже два месяца не получают зарплату, что их продукцию никто не забирает. Долго пришлось им разъяснять, что, став частными собственниками земли и свободными фермерами, они теперь сами ответственны за свою судьбу. И колхоза, в котором они получали зарплату, уже нет. Долго успокаивали самых активных, но так и ушли они недовольными. Прошло много лет, а психология большинства так и не изменилась. Хотим быть хозяевами, но чтобы нам гарантировали и то, и это, дали и то, и это. Но чтобы в наши дела не лезли. Мы же свободные собственники. Когда хорошо, то моё – это моё, и государство по любому поводу надо нагреть. Ведь это шик рассказывать, как ушёл от налога там и там. Геройство, вызывающее восхищение у слушателей. А уж об отношении к своим работникам и арендодателям повторяться не хочется. Но вот, когда трудности, то тут уж все силы на то, чтобы вырвать у государства, а по сути у других секторов максимум возможного. Вот слушаю одного демагога, который с пеной у рта говорит, что все сегодняшние беды от того, что правительство коррумпированное, бездарное, что их надо всех гнать. Что надо брать пример с белорусов, и все на борьбу. Что если им не дадут всё, что они хотят, и даже больше, то завтра взлетят цены на все продукты и прочее. Как-будто в урожайные годы и при поддержке правительства они снижают цены. И вот этот демагог, который сейчас призывает к созданию штаба по свержению правительства, хочет сказать, что он думает о фермерах? Да он такой же фермер, как я солист балета Венской оперы», – написал Муравский в соцсетях.