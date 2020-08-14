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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 15 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 15 августа
14 августа
21:01 2020
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15 августа День Ангела у Василия, Ивана, Кирилла, Платона, Романа, Степана, Тараса, Федора.

Благородные и щедрые, рожденные в этот день наделены бесчисленными талантами и светлой, доброй душой. Благородные, умеющие дружить, они всегда приходят на помощь именно туда, где они нужнее. Проблемы, и свои и чужие, принимают близко к сердцу. Бывают вспыльчивыми, после чего всегда сожалеют о сказанном. Постарайтесь изжить свою вспыльчивость, и жизнь станет многократно легче. Именинники 15 августа по жизни борцы, потому что свобода для них превыше всего. Рожденных в этот день отличает стабильность во всем – они умеют искренне любить и по-настоящему дружить.

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