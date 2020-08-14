Депутат от Демократической партии Владимир Андронаки распространил релиз, в котором сообщает о выходе из парламентской фракции ДПМ.

Свой поступок народный избранник объясняет тем, что в ДПМ под руководством Павла Филипа решения принимаются не коллегиально, а узкой группой лиц. При этом Андронаки подчеркивает, он не покидает ряды Демпртии, но будет независимым депутатом, который поддерживает правящую коалицию и правительство, возглавляемое Ионом Кику. Очень оригинально, такое происходит впервые в истории парламентаризма Молдовы. Интересно, как долго сумеет сохранить свой новый статус Андронаки? Его предшественники очень быстро находили себе прибежище в стане партий, патронируемых Плахотнюком.

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