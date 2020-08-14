Польский публицист Славомир Сераковский после разгона митинга в центре Минска нашел на тротуаре несколько гильз с надписью «Made in Poland», сообщает издание «Interia».

В Варшаве это стало поводом для того, чтобы некоторые политики обвинили действующую власть в поставках правоохранительным органам Белоруссии боеприпасов, предназначенных для разгона демонстрантов. Некто Ежи Дзевульски объяснил журналистам – подобного рода патроны выпускает компания «Пёнки». На их экспорт в Белоруссию наложено эмбарго, но аналитик объяснил, как боеприпасы могли оказаться у минской милиции. «У нее была возможность получить их простым, примитивным способом, который используется во всем мире. Она может поддерживать хорошие отношения с какой-нибудь страной, например с Россией. Не знаю, поставляет ли завод “Пёнки” свою продукцию россиянам, но если да, то все было совершенно очевидно. То есть сторона, имеющая сертификат конечного пользователя, получает боеприпасы, а потом тайно перепродает их с большой наценкой тому, у кого такого документа нет. Оружием и боеприпасами так торгует весь мир», – объяснял эксперт. Вот только он не сказал, зачем было по сложной схеме закупать польские патроны, если такие же делают в России, и Белоруссия их могла без труда приобрести. Также в некоторых изданиях появились фотографии, на которых силовики в Минске метают в протестующих свето-шумовые гранаты, произведенные в Чехии. Демократия демократией, а бизнес – это бизнес…

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