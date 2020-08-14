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Газета "Кишиневские новости"

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Подозрения о сокрытии доходов еще одним депутатом от Pro Moldova

14 августа
15:11 2020
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Приобретения на сотни тысяч леев и увеличение суммы банковского вклада на 121 тысячу леев всего за один год во время исполнения государственной должности.

Речь идет о депутате Pro Moldova Ефросинье Грецу. Ее декларации о доходах и интересах за последние несколько лет изучил социалист Никита Цуркан.

Депутат ПСРМ отмечает, что в 2016 году, в отсутствие явных источников дохода, Грецу внесла деньги на банковские счета, задекларировала наличные средства, которыми она располагала, а также осуществила приобретения на сумму свыше 553130 тысяч леев. Если в 2015 году сумма ее банковского вклада составляла 177632 лея, то всего за год она выросла на 68% – до 298930 леев, пишет Аиф.

В этом же году она совершила две дорогостоящие покупки из категорий “Изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и предметы культа” и “Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов” стоимостью 76260 и 101680 леев соответственно.

С 2017 по 2018 годы Грецу получила доход от общественной организации, однако, став депутатом, этот источник она больше не указывала, что, как пишет Цуркан, наводит на подозрения о сокрытии. Вследствие обнаруженных нарушений и несоответствий депутат ПСРМ обратился в Национальный орган по неподкупности для инициирования проверки по этому поводу.

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