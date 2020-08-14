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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы раскрыл интригу его участия в выборах 1 ноября

Президент Молдовы раскрыл интригу его участия в выборах 1 ноября
14 августа
12:16 2020
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Игорь Додон в очередном выпуске «Президент отвечает» подчеркнул, что он, как и его сторонники в партии социалистов, выступает за проведение президентских выборов 1 ноября текущего года. Глава государства заявил, что никто из его окружения не будет просить их отложить. В соответствии с процедурой, в сроки с 1 по 11 сентября кандидатам необходимо подать в ЦИК документы для регистрации инициативных групп. Таким образом, в этот период станут известны имена претендентов на высший государственный пост в Молдове. А после завершения сбора подписей кандидаты должны будут официально зарегистрироваться. Далее начнется предвыборная кампания. Глава государства сказал, что в отведенные законом сроки обязательно ответит на вопрос, который ему задают постоянно: будет ли он участвовать в выборах. Но произойдет это после детального отчета президента о том, что его командой сделано за истекшие 3,5 года его мандата.

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