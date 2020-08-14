Никогда, с момента обретения независимости и по сей день, аграриям не предоставлялась такая серьезная финансовая помощь. Об этом заявил Игорь Додон во время передачи “Президент отвечает”. Глава государства призвал фермеров, которые решили в знак протеста перекрыть улицы столицы, не попадаться в ловушку политиков, использующих их в своих предвыборных целях.

«Блокируйте другие действия, может быть, было бы лучше нам проявить солидарность в этой ситуации. У нас всех одни и те же проблемы, мы все вместе сталкиваемся с засухой, блокирование улиц не поможет найти решения. То, чего хотят добиться политики, используя вас, от этого не будет денег, чтобы дать вам больше», – сказал Игорь Додон.

Президент напомнил, что в этом году в Фонде субсидирования сельского хозяйства – 1,1 млрд леев, что на 200 млн леев больше, чем в прошлом. Вместе с этим, правительство выделило еще 200 млн леев для оказания дополнительной помощи аграриям, которые выращивают зерновые первой группы.

«Мы выделяем по 1000 леев на гектар, фермеры говорят, что им нужно по 3000 леев, я согласен, но государство может выделить по 1000 леев, потому что помимо производителей пшеницы, к нам обращаются и те, кто выращивает кукурузу, и мы должны помочь и им. Никогда за годы независимости фермерам не было оказано такой масштабной помощи. Даже когда были периоды засухи, подобные нынешней, такой помощи не оказывалось», – подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что в скором времени Молдова может получить от России до 50 тысяч тонн дизельного топлива, которое будет бесплатно распределено фермерам для проведения осенних полевых работ. В то же время, правительство обратилось во Всемирный Банк с просьбой о предоставлении ссуды для сельского хозяйства.

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