В этом году, когда Республика Молдова переживает беспрецедентный кризис в сельском хозяйстве, государству удастся обеспечить продовольственную безопасность. Об этом Игорь Додон заявил в эфире еженедельной передачи «Президент отвечает».

Глава государства отметил, что, даже если урожай пшеницы и кукурузы составит только 50% от урожая 2019 года, этого количества зерна хватит, чтобы покрыть потребность страны.

«В Республике Молдова для обеспечения продовольственной безопасности необходимо 360 тысяч тонн пшеницы, а в этом году было собрано 440 тысяч тонн. В общей сложности запасы могут составить около 600 тысяч тонн пшеницы. В прошлом году урожай пшеницы составил около миллиона тонн, из которого излишки экспортировались, составляя доход фермеров. Обычно мы собираем около 2 миллионов тонн кукурузы. В этом году будет собран только 1 миллион тонн, а потребность страны составляет 770 тысяч тонн. Таким образом, продовольственная безопасность государства по кукурузе также обеспечена», – отметил президент Игорь Додон.

Президент также подчеркнул, что фермеры, пострадавшие от засухи, получат помощь от государства.

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