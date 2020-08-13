В завершение поездки в Теленештский район президент Республики Молдова ознакомился с деятельностью совместного предприятия ООО «Голосеево» из села Гиличень, основанного Киевским монастырем «Голосеево», который в Молдове представляет скит «Святой воевода Стефан Великий».

Компания основана в 2007 году и занимается разведением овец, крупного рогатого скота и свиней, производит переработку молока. В хозяйстве также есть сливовые, абрикосовые, вишневые сады, 11 га виноградников, на площади 600 га выращивают пшеницу и кукурузу. И это хозяйство тоже столкнулось с засухой. Если в 2019 году было собрано в среднем 3,5 тонны пшеницы с гектара, то в этом году урожай составил всего около одной тонны.

Затем Игорь Додон посетил строящийся скит Голосеевского монастыря «Святой воевода Стефан Великий».

Глава государства побеседовал с преосвященным Исаакием, епископом Ворзельским, викарием Киевской митрополии, настоятелем Голосеевского монастыря, уроженцем Гиличень. Игорь Додон заверил его в том, что внесет свой вклад в завершение строительства скита и высоко оценил усилия, приложенные для возведения монастырского поселения в селе Гиличень.

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