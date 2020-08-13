За протестами фермеров стоят представители многих политических партий, в том числе ПДС Майи Санду и ППДП Андрея Нэстасе. Как пишет democracy.md, среди организаторов обеспеченные люди, владеющие участками земли, люксовыми домами и автомобилями, а также техникой последнего поколения. В частности, по словам анонимных источников, один из активных организаторов протестов – Андрей Дынга, администратор сельскохозяйственного предприятия, советник в Штефан-Водэ, член ППДП. Он принимал участие в местных выборах на должность примара, а также в парламентских выборах от Платформы «Достоинство и правда». Дынга владеет 895 га земли. В 2019 году он заплатил налоги в размере 396 тысяч леев, а получил от государства субвенции на сумму 795 тысяч леев. В 2020 году Дынга получил ещё 300 тысяч леев субвенций. Таким образом, общая сумма превышает миллион леев. В числе протестующих, как пишут СМИ, ещё один член ППДП, Ион Баранчан, а также представитель ПДС Андрей Постолаки. Последний является администратором компании «NICE-AGRO», которая задействована в сфере сельского хозяйства, владеет участками земли общей площадью 366 га, тремя тракторами и комбайном. Участвуют в протестах и местный советник села Карабетовка, сторонник ПДС Владимир Врабие, примар села Бэлчана, представитель ПДС Юрие Пасат, а также бывшие советники Народной европейской партии.

Читайте также: 14 августа: Для 4 знаков зодиака Медовый спас станет точкой разлома

Свет счастливых звезд для 7 знаков зодиака с 10 по 20 августа