В ходе посещения Теленештского района президент Молдовы побывал в гимназии «Михай Эминеску», основанной в 1973 году. В настоящее время в учебном заведении работают 45 учителей, которые обучают 646 учеников в 24 классах.

Глава государства ознакомился с ходом капитального ремонта, проводимого в рамках Национального проекта «Реформа образования в Молдове». Работы начались в августе 2018 года, их общая стоимость составляет 13,2 млн леев.

Президент одобрил ход работ, которые проводятся в соответствии с проектом и в установленные сроки, и 1 сентября учебное заведение откроет свои двери, чтобы школьники могли учиться в гораздо лучших условиях, чем раньше, и справиться с требованиями, введёнными из-за пандемии.

«Поблагодарил педагогов за их усердную работу по воспитанию молодого поколения и заверил их в том, что руководство Республики Молдова и впредь будет уделять помощь и внимание развитию системы образования и учебных заведений в стране», – написал по завершении посещения гимназии Игорь Додон.

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