14 августа День Ангела у Александра, Дмитрия, Леонтия, Софии, Тимофея, Федора.

Обаятельные и харизматичные, рожденные в этот день обладают таким огромным разнообразием талантов, черт, совершенно особенных качеств, что могут реализовывать себя по жизни сразу в нескольких разных ипостасях. А главное – у них всё получится! На пути к своей цели, какой бы заоблачной она ни была, они обязательно будут впереди планеты всей. У них нет конкурентов ни в делах, ни в любви. Способны сделать блестящую карьеру и обязательно будут признаны экспертом в той сфере, в которой решат развиваться. Обладают прекрасным чувством юмора и признают свои ошибки, если таковые случаются. Добьются в жизни всего, если откажутся от корыстных помыслов и поступков.

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Поздравляем именинников!

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