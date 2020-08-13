В итоге гагаузов лишили запахов отходов

Столица Гагаузской автономии в Республике Молдова, город Комрат, стоит на реке Ялпуг, которая в последние годы напоминала сточную канаву.

При этом от речушки шел резкий неприятный запах, которого вот уже несколько месяцев нет. По словам начальника Экологический инспекции автономии, все дело в том, что местному заводу по производству спирта запретили сливать отходы. «Здесь нет никакой политики. Каждое предприятие должно иметь свои очистные сооружения. Из-за неработающего коллектора отходы попадают сюда. Образовался толстый слой сухой массы, которая покрылась плесенью. Как известно, плесень образуется только в органике, а не стиральных стоках, которые идут из города. И что мы видим теперь? Всего лишь одному предприятию запретили сбрасывать отходы, как уже практически нет запаха. Ситуация совсем другая и уже три месяца нет жалоб», – констатировал мэр Комрата Сергей Анастасов.

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