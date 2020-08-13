Пятница, 14 августа 2020, 04:33

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Комратскому спиртзаводу запретили сливать отходы в Ялпуг

13 августа
21:36 2020
Версия для печати

В итоге гагаузов лишили запахов отходов

Столица Гагаузской автономии в Республике Молдова, город Комрат, стоит на реке Ялпуг, которая в последние годы напоминала сточную канаву.

При этом от речушки шел резкий неприятный запах, которого вот уже несколько месяцев нет. По словам начальника Экологический инспекции автономии, все дело в том, что местному заводу по производству спирта запретили сливать отходы. «Здесь нет никакой политики. Каждое предприятие должно иметь свои очистные сооружения. Из-за неработающего коллектора отходы попадают сюда. Образовался толстый слой сухой массы, которая покрылась плесенью. Как известно, плесень образуется только в органике, а не стиральных стоках, которые идут из города. И что мы видим теперь? Всего лишь одному предприятию запретили сбрасывать отходы, как уже практически нет запаха. Ситуация совсем другая и уже три месяца нет жалоб», – констатировал мэр Комрата Сергей Анастасов.

Читайте также: 14 августа: Для 4 знаков зодиака Медовый спас станет точкой разлома

Свет счастливых звезд для 7 знаков зодиака с 10 по 20 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,520,00%
EUR19,530,00%
GBP21,60+0,01%
UAH0,600,00%
RON4,040,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 14.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд