С сегодняшнего дня, 13-го августа, Украина разрешила въезд на территорию страны гражданам Молдовы, сообщают в посольстве Молдовы в Украине.

При пересечении границы необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда в Украину. Результат теста должен быть на международном языке, на английском или же русском. Помимо теста на коронавирус на границе от граждан Молдовы будут требовать страховой полис, который, в случае чего, сможет покрыть лечение от Covid-19. Страховая компания, выдавшая полис, должна быть зарегистрирована в Украине или иметь на территории страны филиал.

Не сдавшие тест, обязаны будут находиться на самоизоляции на протяжении 14 суток или сдать тест на коронавирус в аккредитованной украинской лаборатории. Проезжающим транзитом придется предоставить доказательства, что в течение 48 часов они выедут из Украины, например, билет на автобус с датой отправки. Транзитным пассажирам также придется приобрести страховой полис, покрывающий лечение от Covid-19.

Напомним, что за последние сутки в Украине было зафиксировано 1 592 новых случая заражения, в связи с чем общенациональный карантин продлили до 31 августа. Всего на территории страны было выявлено 86 140 зараженных.

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