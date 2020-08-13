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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 13 августа 878 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 13 августа 878 смертей от инфекции
13 августа
17:56 2020
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В течение прошедшего дня, 13 августа, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 54-летняя женщина из Оргеевского района, 70-летняя женщина из района Каменка, 83-летняя женщина из Сорокского района, 76-летняя женщина из Хынчештского района, 61-летняя женщина из Комратского района, 85-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из Фалештского района, 69-летняя женщина из Яловенского района, 64-летний мужчина из Каушанского района, 61-летний мужчина из Сорокского района, 71-летняя женщина из Приднестровья, 83-летняя женщина из Приднестровья, 67-летний мужчина из муниципия Бельцы, женщина из района Чимишлия, 81-летняя женщина из Кишинева. На вечер 13 августа 20276 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 878 человек умерли от инфекции.

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