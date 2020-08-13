Вице-премьер Кристина Лисник на встрече с замом главы Миссии ОБСЕ в Молдове Антти Карттуненом обсудила подготовку к новому учебному году, сообщает Инфотаг.

Европейский чиновник был проинформирован о том, что делается для того, чтобы ученики восьми школ, расположенных на левом берегу Днестра, обучающиеся на румынском языке, могли свободно пересекать административную границу. «Учителям, персоналу, учащимся государством предоставляются полисы медстрахования, что подразумевает необходимость передвижения без ограничений. Родители вправе сами решать, как доставлять детей – на личном транспорте или на автобусах, но у нас есть моральное обязательство гарантировать, что они смогут пересечь административную границу», – заявила на встрече Лисник.

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