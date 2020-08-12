Очередной запрос в Национальное агентство по неподкупности и Генеральную прокуратуру был направлен социалистом Мариной Радван с целью проверки скрытых активов неизвестного происхождения, принадлежащих лидеру Pro Moldova Андриану Канду.

В запросе перечислены несоответствия, обнаруженные в декларации об имуществе депутата Канду в период с 2010 года по настоящее время.

«Так, в декларации об имуществе, начиная с 2010 по 2013 год, включительно, Андриан Канду не указал долевое владение (33%) квартирой площадью 61,2 кв. метров, хотя, она была приобретена в 2006 году. В декларациях до 2016 года Канду указывает факт владения квартирой площадью 85,7 кв. метров, стоимостью 551 531 леев. В следующей декларации за 2017 год данные активы не отражены, как и доходы от их отчуждения», – сообщает Марина Радван.

Далее Радван утверждает, что в декларации за 2019 год, Канду указал несколько приобретенных в 2019 году объектов недвижимости, в числе которых квартира, площадью 234,8 кв. м., стоимостью 4 700 000 леев;

2 гаража, площадью по 23,2 кв. м., стоимостью по 200 000 леев каждый; прочих объектов недвижимости, площадью 134,6 кв. м., стоимостью в 1 млн 100 тыс. леев.

Общая сумма затрат на эти приобретения составляет 6 млн 200 тыс. леев, которая существенно превышает указанный кредит в 3 млн леев и средства на банковских счетах, полагает Радван.

В запросе ставится вопрос о правомочности безвозмездного пользования Канду элитной квартирой (чужая собственность), а также причинах расхождений в декларации Андриана Канду за 2011 году, где не указан ни автомобиль, который был в декларации за 2010 год, ни доход от его отчуждения.

Нет ясности и в происхождении 3-х пар дорогих наручных часов, приобретенных в разное время, и в отношении указанной доли в компании и сокрытии того, что Канду является учредителем предприятия.

Радван выразила надежду, что НАН и ГП тщательно расследуют выявленные нарушения и привлекут Андриана Канду к ответственности.

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