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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 августа 28697 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 августа 28697 зараженных
12 августа
21:46 2020
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К вечеру 12 августа в Молдове зарегистрированы 474 новых случая заражения коронавирусом, из которых 10 – в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2564, из них первичных – 1996, а повторных 568.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 28697 человек, в том числе в Приднестровье – 1639.

Из 474 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 11, вспомогательный персонал -1.

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