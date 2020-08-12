К вечеру 12 августа в Молдове зарегистрированы 474 новых случая заражения коронавирусом, из которых 10 – в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2564, из них первичных – 1996, а повторных 568.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 28697 человек, в том числе в Приднестровье – 1639.

Из 474 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 11, вспомогательный персонал -1.

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