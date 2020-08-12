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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 12 августа 19998 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 12 августа 19998 человек излечились
12 августа
21:46 2020
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На сегодняшний день в стране 19998 человек прошли лечение и 863 умерли от инфекции COVID-19. На 12 августа в Молдове подтверждено 28697 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1639 – в Приднестровье. Состояние здоровья 413 инфицированных – тяжелое (в том числе 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1104 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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