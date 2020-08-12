Это второй случай в мире и первый в Америке

Пациентка уже перенесла однажды операцию по трансплантации после того, как агрессивный бывший муж изуродовал ее лицо. Это случилось шесть лет назад. Однако трансплантат оказался не слишком подходящим прижился не очень хорошо.

На этот раз подбор донора оказался более удачным. Операция длилась почти сутки, участвовали в ней 45 специалистов. Ожидается, что в течение нескольких месяцев пациентка сумеет восстановить чувствительность тканей лица и мимику, а в обозримом будущем женщина сможет вернуться к привычной жизни, сообщает «Associated press».

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