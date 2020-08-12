Но постоянно перегружать организм не стоит

В том, что регулярное переедание вредно, медики говорят без устали. Но если употребить больше, чем нужно, однократно – как это отразится на здоровье? Над таким вопросом задумались ученые из британского Университета Бат.

Испытуемым – здоровым молодым мужчинам предлагали сначала есть, пока не появится чувство сытости, а в следующий раз – пока не наедятся до отвала. Во втором случае они съели в среднем вдвое больше калорий, чем в первом. Но вот в анализах крови было зафиксировано лишь незначительное повышение уровня сахара и жиров после переедания.

Следовательно, с однократным перееданием организм справляется самостоятельно и особого вреда оно не приносит, если человек здоров. Но постоянное избыточное потребление пищи бесследно не проходит, сообщает портал «ScienceAlert».

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