Их продали на аукционе как обычное витражное стекло

Жителю английского графства Бакингемпшир, резчику по дереву по профессии, потребовалось витражное стекло. На аукционе как раз предлагалось к продаже подходящее, и других претендентов на покупку практически не было.

Распаковав приобретение, покупатель обнаружил, что это церковные витражи. Впоследствии выяснилось, что они изготовлены в середине XIX века и принадлежали собору Святой Марии в Шеффилде. Спасая витражи от обстрелов во время Второй мировой войны, стекла вынули из окон и спрятали, однако вернуть их на место не смогли. Восемь десятков лет витражи считались утраченными и вот теперь чудесным образом нашлись, пишет «Good News Network».

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