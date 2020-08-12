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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Британец случайно обнаружил витражи, утраченные почти век назад

Британец случайно обнаружил витражи, утраченные почти век назад
12 августа
20:36 2020
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Их продали на аукционе как обычное витражное стекло

Жителю английского графства Бакингемпшир, резчику по дереву по профессии, потребовалось витражное стекло. На аукционе как раз предлагалось к продаже подходящее, и других претендентов на покупку практически не было.

Распаковав приобретение, покупатель обнаружил, что это церковные витражи. Впоследствии выяснилось, что они изготовлены в середине XIX века и принадлежали собору Святой Марии в Шеффилде. Спасая витражи от обстрелов во время Второй мировой войны, стекла вынули из окон и спрятали, однако вернуть их на место не смогли. Восемь десятков лет витражи считались утраченными и вот теперь чудесным образом нашлись, пишет «Good News Network».

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