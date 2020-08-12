Британец случайно обнаружил витражи, утраченные почти век назад
Их продали на аукционе как обычное витражное стекло
Жителю английского графства Бакингемпшир, резчику по дереву по профессии, потребовалось витражное стекло. На аукционе как раз предлагалось к продаже подходящее, и других претендентов на покупку практически не было.
Распаковав приобретение, покупатель обнаружил, что это церковные витражи. Впоследствии выяснилось, что они изготовлены в середине XIX века и принадлежали собору Святой Марии в Шеффилде. Спасая витражи от обстрелов во время Второй мировой войны, стекла вынули из окон и спрятали, однако вернуть их на место не смогли. Восемь десятков лет витражи считались утраченными и вот теперь чудесным образом нашлись, пишет «Good News Network».
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