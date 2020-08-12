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Газета "Кишиневские новости"

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Лекарства от рака и малярии можно перенастроить против коронавируса

Лекарства от рака и малярии можно перенастроить против коронавируса
12 августа
20:36 2020
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Методику разработали австралийские ученые

Исследователи из австралийского Университета RMIT установили, что малярия возникает в результате жизнедеятельности паразитов, которые имеют свойство обитать и размножаться в красных кровяных тельцах человека. Питаются они ферментами, составляющие эти тельца.

Известно, что препараты для лечения онкологических заболеваний, воздействуют на эти ферменты таким образом, что они инактивируются, в результате исчезает среда, необходимая для существования паразитов. То есть уже существующие противораковые лекарства можно с успехом перенастроить для лечения в первую очередь малярии, а также других вирусов, в том числе и «короны». Это открывает перспективу сократить огромные затраты времени и средств, которых требует разработка новых препаратов и их клинические испытания, сообщает «Medical Xpress».    

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