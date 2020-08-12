Прибор вполне способен заменить собаку

Студент Университета Лафборо придумал виртуальную собаку-поводыря. Как известно, слабовидящие и незрячие люди пользуются помощью специально обученных животных, но на их подготовку уходит много времени, и стоят такие собаки недешево.

Выходом может стать гаджет, придуманный будущим промышленным дизайнером. Владелец устройства задает голосом необходимое место назначения, а прибор сам прокладывает наиболее удобный маршрут, учитывая при этом погоду, транспортные пробки и поток пешеходов. С помощью звуковых сигналов и голосовых подсказок гаджет предупредит о препятствиях, сигналах светофоров и приближающемся транспорте.

Навигационная система прибора работает по принципу навигации космических кораблей, используя специальные датчики и камеры 3D. Пока создан только опытный образец устройства, ему предстоят испытания, но идея, безусловно, заслуживает внимания, пишет «New Atlas».

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