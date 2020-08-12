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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США научились из обычного кирпича делать батарейку

В США научились из обычного кирпича делать батарейку
12 августа
20:31 2020
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Достаточно специального покрытия

Исследователи из Вашингтонского университета придумали, как превратить самые простые и дешевые красные кирпичи в блоки хранения энергии. Специалисты называют это суперконденсатором.

Ученые покрыли кирпичи особым полимером, обладающим электропроводностью. Когда полимер проникает в «тело» кирпича, он соединяется с окисью железа, которая придает стройматериалу красный цвет. Происходит химическая реакция, в результате кирпич приобретает способность накапливать и проводить электричество.

Во время эксперимента энергии одного кирпича хватило для питания светодиодной лампочки. А по мнению создателей технологии, полсотни кирпичей достаточно, чтобы на пять часов обеспечить аварийное освещение здания, сообщает «Daily Mail».     

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