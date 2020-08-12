В США научились из обычного кирпича делать батарейку
Достаточно специального покрытия
Исследователи из Вашингтонского университета придумали, как превратить самые простые и дешевые красные кирпичи в блоки хранения энергии. Специалисты называют это суперконденсатором.
Ученые покрыли кирпичи особым полимером, обладающим электропроводностью. Когда полимер проникает в «тело» кирпича, он соединяется с окисью железа, которая придает стройматериалу красный цвет. Происходит химическая реакция, в результате кирпич приобретает способность накапливать и проводить электричество.
Во время эксперимента энергии одного кирпича хватило для питания светодиодной лампочки. А по мнению создателей технологии, полсотни кирпичей достаточно, чтобы на пять часов обеспечить аварийное освещение здания, сообщает «Daily Mail».
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