Достаточно специального покрытия

Исследователи из Вашингтонского университета придумали, как превратить самые простые и дешевые красные кирпичи в блоки хранения энергии. Специалисты называют это суперконденсатором.

Ученые покрыли кирпичи особым полимером, обладающим электропроводностью. Когда полимер проникает в «тело» кирпича, он соединяется с окисью железа, которая придает стройматериалу красный цвет. Происходит химическая реакция, в результате кирпич приобретает способность накапливать и проводить электричество.

Во время эксперимента энергии одного кирпича хватило для питания светодиодной лампочки. А по мнению создателей технологии, полсотни кирпичей достаточно, чтобы на пять часов обеспечить аварийное освещение здания, сообщает «Daily Mail».

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