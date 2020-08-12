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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 13 августа

Что нам готовит день грядущий – 13 августа
12 августа
19:01 2020
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Луна в Близнецах. Не стоит браться за новые проекты

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 13 августа?

День скорее пассивный. Тут скажется и последняя фаза лунного месяца, которой не свойственны скорость и резкие движения. Это время, когда все идет по инерции, организм и эмоционально, и физически ослаблен и пытается сберечь остатки энергии. Неторопливость, свойственная этому периоду отражается и на делах. Не стоит браться за новые проекты – это не время для начинаний. Попробуйте разобраться с делами, которые на финальной стометровке – на них у вас точно хватит сил. Если ваш мозг генерирует в эти дни свежие идеи, записывайте их. К ним лучше вернуться, когда ощутите прилив сил – в новом лунном месяце.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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