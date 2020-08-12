13 августа 2020 года (31 июля по старому стилю) в народе чтят память праведного Евдокима Каппадокийского

История:

В IX веке родился праведный Евдоким Каппадокийский. Родители его – благочестивые христиане знатного рода Василий и Евдокия. Евдоким рос послушным ребенком, а, когда подошел возраст, дал обет безбрачия. Долгие часы проводил Евдоким в общении с матерью, общения же с другими женщинами он избегал. За добродетель свою и жизнь праведную стал Евдоким управлять Харсианской областью по назначению императора. Отличался он справедливостью и кротостью, а дни проводил в заботах о народе своем, заступаясь за обиженных. За жизнь его праведную, призвал Евдокима Господь к себе в 33 года. И уже возле гроба начали совершаться чудеса – исцеление больных. Произошло чудо и несколькими месяцами позднее – гроб праведника был открыт, а мощи его оказались нетленными и источали дивный аромат. Так как Евдоким поддерживал теплые отношения с родителями, его стали считать покровителем семейного очага в Русской Православной церкви. И Евдокимов день был особенным – отмечалось заговенье перед постом.

Что можно и чего нельзя делать 13 августа 2020 года

На Евдокима крестьяне обязательно выходили на работу в поле, считалось, что только так другие дела пойдут на лад.

В этот день обязательно помогали бездомным. Если не откликнуться на просьбу о помощи – быть беде. На Руси в этот день стол ломился от свежих овощей, фруктов и ягод, репа была в особой чести.

Поверья и приметы:

На Руси в Евдокимов день заговаривали борону, чтобы зубья не гнулись и не ломались.

Снежную зиму обещал порывистый ветер 13 августа.

Если утром туман над лесом – урожай грибов будет отличным Люди шли по грибы.

Читайте также: