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Газета "Кишиневские новости"

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О чем говорили на встрече Игорь Додон и Олег Васнецов

О чем говорили на встрече Игорь Додон и Олег Васнецов
12 августа
18:11 2020
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Президент Молдовы провел сегодня рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова

На своей страничке в соцсети Игорь Додон раскрыл детали встречи, сообщив, что вопросы, которые обсуждались, касались развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами. Кроме того, была дана высокая оценка недавним переговорам в Москве с Дмитрием Козаком, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова: «В частности, речь шла о возобновлении переговоров по российскому кредиту в размере 200 млн евро и о гуманитарной помощи нашим фермерам, понесшим ущерб вследствие засухи».

Обсуждалась также тема вакцины от коронавируса, созданной в России. «Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины. В ближайшее время Руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос», – написал Игорь Додон.

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