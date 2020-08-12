Среда, 12 августа 2020, 19:31

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: В Молдове достаточно тестов для выявления COVID-19

Игорь Додон: В Молдове достаточно тестов для выявления COVID-19
12 августа
14:31 2020
Версия для печати

В Республике Молдова достаточно тестов для выявления COVID-19. Об этом заявил президент Игорь Додон на брифинге для прессы по итогам заседания Высшего совета безопасности.

«На данном этапе в Республике Молдова было сдано 170 тысяч тестов. У нас еще 100 тысяч тестов, еще 130 тысяч находятся в процессе закупки», – сообщил Игорь Додон.

Президент также сообщил, что Молдова уже подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на получение вакцины против COVID-19.

Вчера Игорь Додон сообщил, что обратился также к России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса, которая была официально зарегистрирована в Москве.

Глава государства отметил, что власти готовятся к вакцинации от сезонного гриппа, что снизит риски заражения новым коронавирусом.

Напомним, что депутаты ДПМ, ПСРМ, ПДС и ППДП решили создать две рабочие группы, одну по поиску решений для поддержки фермеров в условиях засухи под руководством демократа Николае Чубука, а другую по управлению ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, во главе с депутатом Моникой Бабук.

По мнению депутатов парламентской фракции ПСРМ, решения и предложения партий должны быть не популистскими, а учитывать финансовые ресурсы, которые может выделить правительство.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака 10 по 16 августа

Свет счастливых звезд для 7 знаков зодиака с 10 по 20 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,63+1,21%
EUR19,64+1,80%
GBP21,72+1,25%
UAH0,60+1,50%
RON4,06+1,84%
RUB0,23+0,52%

Курсы валют в MDL на 12.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд