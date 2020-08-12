В Республике Молдова достаточно тестов для выявления COVID-19. Об этом заявил президент Игорь Додон на брифинге для прессы по итогам заседания Высшего совета безопасности.

«На данном этапе в Республике Молдова было сдано 170 тысяч тестов. У нас еще 100 тысяч тестов, еще 130 тысяч находятся в процессе закупки», – сообщил Игорь Додон.

Президент также сообщил, что Молдова уже подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на получение вакцины против COVID-19.

Вчера Игорь Додон сообщил, что обратился также к России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса, которая была официально зарегистрирована в Москве.

Глава государства отметил, что власти готовятся к вакцинации от сезонного гриппа, что снизит риски заражения новым коронавирусом.

Напомним, что депутаты ДПМ, ПСРМ, ПДС и ППДП решили создать две рабочие группы, одну по поиску решений для поддержки фермеров в условиях засухи под руководством демократа Николае Чубука, а другую по управлению ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, во главе с депутатом Моникой Бабук.

По мнению депутатов парламентской фракции ПСРМ, решения и предложения партий должны быть не популистскими, а учитывать финансовые ресурсы, которые может выделить правительство.

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