Президента США Дональда Трампа вывели под охраной с пресс-конференции, после того как службой безопасности был застрелен вооруженный человек, предположительно готовивший покушение на президента. Об этом сообщают ВВС.

По заявлению службы безопасности президента, инцидент произошел в одном квартале от комплекса, где проходила пресс-конференция. Офицер выстрелил, когда подозреваемый побежал на него. Один из агентов поднялся на сцену и вывел президента Трампа из конференц-зала, двери с журналистами внутри заблокировали. Через пару минут президент вернулся, чтобы успокоить собравшихся, ситуация была взята под контроль.

51-летний мужчина, которого не удалось опознать, приблизился к офицерам, заявил им, что вооружен, «принял позу стрелка» и стал стремительно приближаться, после чего офицер выстрелил в него. Подозреваемый был доставлен в больницу.

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