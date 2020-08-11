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Газета "Кишиневские новости"

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Amazon, Apple, Facebook объединились против отмены виз Трампом

Amazon, Apple, Facebook объединились против отмены виз Трампом
11 августа
19:01 2020
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Крупнейшие технические корпорации пытаются противостоять новой политике президента Дональда Трампа по временной отмене виз для иностранных работников, передают ВВС.

Президент Трамп ввел ограничения в визовой политике для некоторых иностранных рабочих, чтобы обеспечить рабочими местами граждан США в период пандемии. Новый указ запрещает ряду иностранных рабочих въезд в страну до конца текущего года. Корпорация Apple, социальная сеть Facebook и компания Amazon выступили с публичными заявлениями против временной отмены виз, объяснив, что американские компании только сильнее пострадают от этого.

В прошлом месяце крупные бизнес-ассоциации США подали иск против новой политики, который поддержали компания Microsoft, платформа Netflix и соцсеть Твиттер. По заявлению компаний, это нанесет значительный ущерб экономике США.

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