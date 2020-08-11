Депутаты ПСРМ-ДПМ-ПДС-Платформы DA договорились о создании двух рабочих групп, одна из которых будет искать решения для поддержки сельхозпроизводителей в условиях засухи, ее возглавит демократ Николае Чубук, и вторая, связанная с проблемами Covid-19, руководителем которой стала депутат ДПМ Моника Бабук.

По мнению депутата ПСРМ Влада Батрынчи, сегодняшние дискуссии являются важным сигналом для всего общества о том, что парламентские партии готовы к цивилизованному диалогу.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить широкий консенсус в Молдове. Мы предложили изыскать решения путем консенсуса и вести цивилизованный диалог с участием министерств», – заявил Батрынча в ходе брифинга для прессы.

По мнению социалистов, предлагаемые решения не должны быть популистскими, а учитывать финансовые ресурсы правительства.

«Мы предложили уйти от популистских подходов, решения должны быть реалистичными, в соответствии с финансовыми возможностями Молдовы. Любая дополнительная поддержка должна содержать указание на источник средств», – уточнил социалист.

В ПСРМ приветствуют подобную форму диалога четырех партий. В то же время Батрынча с удовлетворением подчеркнул, что в состоявшихся консультациях не участвовали олигархические силы, у которых, по его словам, только одна цель – заблокировать работу парламента, юстиции и спровоцировать хаос в стране.

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