Соединенные Штаты Америки намерены разместить в Румынии на ротационной основе дополнительный воинский контингент, сообщает агентство Agerpres.

В Бухаресте прошли переговоры министра обороны Николае Чукэ с начальником штаба армии США генералом Джеймсом Макконвиллом. Обсуждалось количество американских военных, которые будут отправлены в Румынию, и места их дислокации. По словам заокеанского гостя, его страна намерена усилить свое присутствие в черноморском регионе. Румынская сторона приветствовала подобного рода планы, и выразила готовность помочь, чем может.

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