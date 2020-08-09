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Газета "Кишиневские новости"

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В столице Приднестровья готовятся к 1 сентября

09 августа
15:41 2020
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В городском совете Тирасполя обсуждалась степень готовности дошкольных и школьных учреждений к новому учебному году, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

По словам начальника тираспольского Управления народного образования Стеллы Бай, в городе с 1 сентября за парты сядут 14334 школьника, а в детские сады пойдут – 7268 детей. Занятия в школах будут проводиться по смешанной системе и в две смены. Не менее 65 процентов учебных часов должно проходить в стенах учебного заведения, остальные – можно будет осиливать дистанционно. Все уроки должны завершаться до 16.00.

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