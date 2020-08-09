В прессе активно обсуждается некоторое ухудшение отношений между Россией и Белоруссией. Появились даже предположения, что между Москвой и Минском могут начаться и экономические трения.

В Белоруссии есть предприятие, от которого РФ критически зависит, уверяет «Военно-промышленный вестник». На Минском заводе колесных тягачей производят уникальные машины. Ракетные войска без них не могут обойтись. На белорусские тягачи устанавливают стратегические ракетные комплексы «Ярс». Подобную технику предполагают начать производить на КАМАЗе, но первая продукция подобного рода появится не раньше 2025 года. В 2016 году Александр Лукашенко предлагал Москве купить Минский завод колесных тягачей, но в обмен требовал права для белорусских компаний добывать на территории России нефть. Владимир Путин на такой шаг не пошел.

Читайте также: Портал удачи: Для трех знаков зодиака он откроется с 8 по 18 августа

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни