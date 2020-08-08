Луна в Овне. Такой день лучше всего провести в уединении

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 9 августа?

Агрессивный и импульсивный, напряженный и эмоциональный – такой день лучше всего провести в уединении: за чтением книг, за любимым хобби, за делами, не вызывающими негативных эмоций. Луна убывающая, внутренние силы слабеют, усталость, а Луна в Овне – нервном, импульсивном. Будьте осторожны с эмоциями – вспыльчивость, раздражительность будет окружать вас повсюду. И помните, что нервными могут быть все вокруг вас, так что, чтобы избежать скандалов, разборок и ссор, лучше всего сразу гасить пламя агрессии и просто желание едко ответить соседу, например.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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