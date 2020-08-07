Примэрия намерена завершить работы до начала учебного года

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в социальной сети сообщил о начале работ по реконструкции тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску Бодони. Градоначальник подчеркнул, что все работы на участке от улицы Матеевича до бульвара Штефана чел Маре намечено завершить до начала учебного года. В этой зоне находятся немало учебных и заведений, и школьникам и студентам ничего не должно мешать добираться на занятия.

В планах примэрии также ремонт участка улицы Матеевича между улицами Пушкина и Бэнулеску-Бодони и обустройство сквера близ памятника архитектуры – водонапорной башни, спроектированной Александром Бернардацци (ныне в том здании – Музей истории Кишинева).

Ремонт тротуаров связан с вырубкой деревьев. Вместо них осле окончания работ будут высажены молодые деревца, чтобы зелени в городе стало больше. А древесину от спиленных деревьев используют для ремонта скамеек в парках и других коммунальных нужд.

В дальнейшем ремонт тротуаров планируется продолжить до улицы Иерусалимской. Общая стоимость проекта составляет около 23 млн леев, внесли свой вклад и некоторые экономические агенты.

Ион Чебан сообщил, что потребовал от ответственных лиц обнародовать всю информацию о ходе работ, чтобы жители столицы знали, как идут дела.

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